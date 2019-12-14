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Pınar Karşıyaka seriyi sürdürme peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş deplasmanındaki mağlubiyetle bu sezon ilk kez liderlik koltuğundan inen Pınar Karşıyaka, yarın Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.

14.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:53Pınar Karşıyaka seriyi sürdürme peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş deplasmanındaki mağlubiyetle bu sezon ilk kez liderlik koltuğundan inen Pınar Karşıyaka, yarın Tekfen'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'ndaki maç saat 15.15'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Süper Lig'de 11 maçta 9 galibiyet alarak haftaya liderliği devralan Anadolu Efes'in gerisinde ikinci sırada başlayan Karşıyaka, bu sezon ligde ve Avrupa'da evinde hiç yenilmedi. Ligde evinde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi rakiplerini farklı yenerken 5'te 5 yapan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ta ise İzmir'deki 4 maçını da kazandı. Darüşşafaka engelini de geçerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen Kaf-Kaf, bu mücadelenin ardından çarşamba günü Europe Cup'ta Enisey'i konuk edecek.



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Kaynak: DHA

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