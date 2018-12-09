09 Aralık 2018, 12:48
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Pınar Karşıyaka Sonunu Getiremedi

Pınar Karşıyaka Sonunu Getiremedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, eksik çıktığı son 2 maçta lider Fenerbahçe ve Türk Telekom'a son anlarda mağlup oldu, Play-Off potasındaki yerini sıkıntıya soktu.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, eksik çıktığı son 2 maçta lider Fenerbahçe ve Türk Telekom'a son anlarda mağlup oldu, Play-Off potasındaki yerini sıkıntıya soktu. Namağlup lider Fenerbahçe'ye Sek Henry'den yoksun olduğu deplasmanda maçı uzun süre önde götürmesine rağmen 80-72 yenilen Pınar Karşıyaka, sahasında Türk Telekom önünde eline kadar gelen kazanma şansını kaçırdı. 

Sakatlanan Berk ve Gailius'un forma giyemediği yeşil-kırmızılı ekip, son dakikaya önde girmesine rağmen Berk'in yokluğunda dinlenmeden sahada kalan guard Walker'la üst üste hücumlardan boş dönüp 89-86 kaybetti. 

Karşıyaka, 10 haftada 4 galibiyette kaldı. İzmir ekibinde, A Milli Takım'da ayak bileğinden sakatlanan Berk'in Fenerbahçe önünde sakatlığının nüksettiği ve 1 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Yine bileğinde ödem bulunan Gailius da FIBA Europe Cup'taki Szolnoki Olaj deplasmanında forma giyemeyecek. - İzmir Fenerbahçe,Pınar Karşıyaka,Karşıyaka
09 Aralık 2018 Pazar 12:48



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