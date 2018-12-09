Pınar Karşıyaka Sonunu Getiremedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka
, eksik çıktığı son 2 maçta lider Fenerbahçe
ve Türk Telekom
'a son anlarda mağlup oldu, Play-Off potasındaki yerini sıkıntıya soktu. Namağlup lider Fenerbahçe'ye Sek
Henry'den yoksun olduğu deplasmanda maçı uzun süre önde götürmesine rağmen 80-72 yenilen Pınar Karşıyaka, sahasında Türk Telekom önünde eline kadar gelen kazanma şansını kaçırdı.
Sakatlanan Berk ve Gailius'un forma giyemediği yeşil-kırmızılı ekip, son dakikaya önde girmesine rağmen Berk'in yokluğunda dinlenmeden sahada kalan guard Walker'la üst üste hücumlardan boş dönüp 89-86 kaybetti.
Karşıyaka, 10 haftada 4 galibiyette kaldı. İzmir
ekibinde, A Milli Takım'da ayak bileğinden sakatlanan Berk'in Fenerbahçe önünde sakatlığının nüksettiği ve 1 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Yine bileğinde ödem bulunan Gailius da FIBA Europe Cup'taki Szolnoki Olaj
deplasmanında forma giyemeyecek. - İzmir
Fenerbahçe,Pınar Karşıyaka,Karşıyaka
09 Aralık 2018 Pazar 12:48