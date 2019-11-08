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Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkede

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, yarın son sıradaki Bahçeşehir Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak.

08.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:04 Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkede

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, yarın son sıradaki Koleji deplasmanına 20 yıl sonra ilk kez sezona üst üste 7 galibiyetle başlamak için çıkacak. Akatlar ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir'i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Phoenix Brüksel'i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.



Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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