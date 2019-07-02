02.07.2019 14:52
Haberler » Spor » Haber

Pınar Karşıyaka Triche'yi kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka Triche

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son olarak İtalya'da Orlandina Basket forması giyen 28 yaşındaki oyun kurucu Brandon Triche'yi kadrosuna kattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka , son olarak İtalya 'da Orlandina Basket forması giyen 28 yaşındaki oyun kurucu Brandon Triche'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu planlamalarını sürdüren Pınar Karşıyaka 'nın ilk transferini gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Brandon Triche'nin 2018-2019 sezonunda İtalya 'nın Orlandina Basket takımında etkili performansıyla takımının ikinci ligde finale çıkmasında büyük rol oynadığı, sezonu 24,1 sayı, 5,5 ribaund ve 7.1 asist ortalamasıyla tamamladığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka , İtalya , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:01 Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ve Yalçın Koşukavak ile sözleşme imzalandı
15:59 Denizlisporlu futbolcular sağlık testinden geçti
15:58 Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda
15:57 Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki!
15:56 Altınordu Başkanı'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret
15:54 Demir Grup Sivasspor'da transfer
15:53 Ercan Yazıcı, yeni sezona yüzde 100 hazır girmek istiyor