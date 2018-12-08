Pınar Karşıyaka - Türk Telekom: 86-89

Telekom'da Landesberg, 37 sayıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Ligde 10 maçta 4 galibiyette kalan İzmir
ekibine Walker'ın 27 sayısı yetmedi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Berk ve Gailius maçta forma giymedi. Türk Telekom
'da Kenny Gabriel, Serhat Çetin
, Yunus Sonsırma, Kaya Peker
ve Metin Türen eski takımlarına karşı oynadı.
İlk periyotta dış atışlarla etkili olan Türk Telekom'a Pınar Karşıyaka
İlkan'ın pota altında etkili oyunuyla yanıt verdi. İlk 5 dakika 10-10 eşitlikle sona erdikten sonra 1'inci periyot 19-20 sonuçlandı. 2'nci periyodun başında Egemen ve İlkan'la sayılar bulan Karşıyaka, 32-24'le farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Rakibine Landesberg ve Stimac'la karşılık veren Telekom, yeniden eşitliği yakalayıp devreye önde girdi: 40-43.
Üçüncü periyotta 17 sayı üreten Walker önderliğinde yeniden kontrolü eline alan ev sahibi, Henry'nin son saniye üçlüğüyle son 10 dakikaya 68-63 önde başladı. Çekişmeli geçen son periyotta Karşıyaka Henry, Telekom ise Landesberg'le sayılar buldu.
Ladesberg'in bitime 33 saniye kala bulduğu basket faulle durumu 87-86'ya getiren konuk ekip, Karşıyaka'nın Walker'la bulduğu kritik hücumlardan boş dönünce salondan 89-86'lık galibiyetle ayrıldı.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk
PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 27, Tayfun (xxx) 10, Henry (xxx) 14, İlkan (xxx) 12, Marei (xx) 7, Egemen (xxx) 10, Chatman (x) 2, Erdi (x) 2, Berke (xx) 2
TÜRK TELEKOM: Landesberg (xxx) 37, Campbell (x) 3, Yunus (x) 3, Gabriel (xxx) 12, Stimac (xxx) 21, Metin (x), Redding (xxx) 11, Ender (x), Kaya (x) 2
1'İNCİ PERİYOT: 19-20
İLK YARI: 40-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-63
5 FAUL: 39.27 Erdi (Pınar Karşıyaka)
Türk Telekom,Pınar Karşıyaka,Karşıyaka
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:38