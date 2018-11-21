Pınar Karşıyaka, Üst Tura Yükseldi

FIBA Erkekler Avrupa
Kupası C Grubu'nda Hollanda
ekibi Donar, Belçika
temsilcisi Spirou Basket'i 76-73 mağlup etti. Bu sonuçla grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka
, bir üst tura yükseldi. Groningen
kentindeki MartiniPlaza'da oynanan müsabakada ilk periyodu 28-16 üstün tamamlayan Donar, devreyi de 43-41 önde bitirdi. Üçüncü periyodu 64-55 galip geçen ev sahibi ekip, son periyotta geriye düşmesine rağmen rakibini 76-73 yendi.
Donar'ın 11 puanla 1. sırada tamamladığı grupta bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın ikinciliği kesinleşti. Bir üst tura çıkmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, bir sonraki turda I Grubu'nda yer alacak.
Hollanda,Avrupa,Pınar Karşıyaka
21 Kasım 2018 Çarşamba 03:25