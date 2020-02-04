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Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Türk derbisinde

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda 5'te 5'le lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, son maçta kendisi gibi son 8 vizesini alan Bahçeşehir Koleji'ni prestij sınavında ağırlayacak.

04.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:05Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Türk derbisinde

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda 5'te 5'le lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, son maçta kendisi gibi son 8 vizesini alan Koleji'ni prestij sınavında ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kaf-Kaf ve Bahçeşehir'in çeyrek finaldeki rakipleri de yarın K Grubu'ndaki Kiev Basket (Ukrayna)-Ventspils (Letonya) maçının sonucuna göre belli olacak.

Karşıyaka Kiev-Ventspils maçının mağlubuyla, Bahçeşehir ise galibiyle eşleşecek. Çeyrek final 4-11 Mart'ta çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. Kupada en büyük favori olarak görülen yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kaf-Kaf, Europe Cup'ta bu sezon çıktığı 13 maçın 12'sini kazandı. İki takım arasında kupada daha önce İstanbul'da oynanan maç 100-68 Karşıyaka galibiyetiyle sonuçlandı.



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Kaynak: DHA

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