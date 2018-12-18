Pınar Karşıyaka'ya Alman Rakip

Pınar Karşıyaka
Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası ikinci tur I Grubu'nda yarın Alman temsilcisi s. Oliver
Würzburg'u konuk edecek.
I Grubu'nda ilk hafta maçında Macaristan
'da Szolnoki Olaj
'ı 74-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ikinci hafta müsabakasında Alman ekibi s.Oliver Würzburg'la İzmir
'de karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Berk Uğurlu
'nun forma giyemeyeceği yeşil-kırmızılı ekipte Deividas Gailius'un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Avrupa'da 199. randevu
Avrupa kupalarında 199. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 198 karşılaşmada 102 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
Bu maçlarda 15 bin 586 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 371 sayı gördü.
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Kaynak: AA