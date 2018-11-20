Pınar Karşıyaka'ya Avrupa'da Türk Rakip

<br><br>TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Banvit'e 84-75 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Kupası C Grubu son hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.<br><br>Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Biletler tam 20, öğrenci 10 TL'den satışa sunuldu. Europe Kupası'nda geçen hafta Hollanda'da Donar'a 89-83 kaybederek liderliğe yükselme fırsatını kaçıran 2. sıradaki Karşıyaka, iddiası bulunmayan son sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenmesi halinde gruptan çıkmayı başarmış olacak. - İzmir