08.07.2019 15:49
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Pınar Karşıyaka'ya üçüncü yabancı

Pınar Karşıyaka

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, şutör guard Brandon Triche ve pivot Jordan Morgan'dan sonra İtalya temsilcilerinden Virtus Bologna'da forma giyen uzun forvet Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, şutör guard Brandon Triche ve pivot Jordan Morgan'dan sonra İtalya temsilcilerinden Virtus Bologna'da forma giyen uzun forvet Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı. 30 yaşında, 2.06 boyundaki Fransız basketbolcu, geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Virtus Bologna'da 11.4 sayı, 3.7 ribaund, 1.2 asist ortalamayla oynadı. Oklahoma Sooners'tan mezun olan, profesyonel kariyerine Japonya'nın Mitsubishi Diamond Dolphins takımında başlayan M'Baye, New Basket Brindisi ve Olimpia Milano'da da oynadı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka, Bologna, İtalya, Spor

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