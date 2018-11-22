Pınar Karşıyaka'ya Yeni Rakipler

FIBA Avrupa
Kupası C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u evinde 86-75 yenerek 2'nci sırada tur atlayan Pınar Karşıyaka
'nın yeni rakipleri belli oldu.
Toplam 16 takımı yer alacağı 2'nci Tur'da I Grubu'nda mücadele edecek İzmir
temsilcisi, Almanya
'dan Oliver
Würzburg, Macaristan
'dan Szolnoki Olaj
ve Kosova
'dan Z Mobile Priştine
ile eşleşti. İlk 2 sırayı alan takımların turlayacağı organizasyonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla birlikte çeyrek final mücadelesi verilecek.
Pınar Karşıyaka 12 Aralık
'ta başlayacak grup müsabakalarında önce deplasmanda Szolnoki Olaj'la karşılaşacak 19 Aralık'ta evinde Würzburg'u konuk edecek yeşil-kırmızılılar, 3'üncü maçını 9 Ocak'ta yine sahasında Mobile Priştine ile yapacak. Karşıyaka 23 Ocak'ta İzmir'de Szolnoki Olaj'la oynadıktan sonra 30 Ocak Würzburg'a, 6 Şubat'ta da Mobile Priştine'ye misafir olacak. Antrenör Özhan Çıvgın hem ligde hem Avrupa'da yoğun bir takvimin kendilerini beklediğini belirterek başarı için en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. - İzmir
22 Kasım 2018 Perşembe 11:42