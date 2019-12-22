Haberler » Spor » Pınar Karşıyaka yükselişini sürdürüyor - Spor

Pınar Karşıyaka yükselişini sürdürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta maçında evinde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 82-68 mağlup edip liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka' da Başantrenör Ufuk Sarıca takımına övgüler yağdırdı.

22.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:48 Pınar Karşıyaka yükselişini sürdürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta maçında evinde Sompo 'yı 82-68 mağlup edip liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka' da Başantrenör Ufuk Sarıca takımına övgüler yağdırdı.

Bir hafta içinde 3 zorlu maç oynadıklarını dile getiren Ufuk Sarıca, "Bir hafta içerisinde üçüncü galibiyetimizi aldık, mutluyum. Direncimiz ve oyun anlayışımız arka arkaya maçlar kazanmamızı sağlıyor. Aslında baktığınızda Beşiktaş Sompo Sigorta'nın sıralamadaki yeri bizi aldatmasın. Ligin iyi kadrolarından birine sahipler ve iyi bir koça sahipler. Biz özellikle ribauntlarda büyük fark yarattık ve savunma kısmında da çok iyiydik. 11'inci galibiyetimizi alarak zirvedeki yerimizi koruyoruz. Camiamız, takımımız, sponsorumuz ve taraftarımız ile bu sezonki yükselişimizi sürdürüyoruz. Salona gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. 


- İzmir

Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:32   TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Rodrigues'in cezasını onadı - Spor
13:23   Elazığspor'a altyapı ve amatörden 7 takviye - Spor
13:18   İsmail Köybaşı: Onları mahvetmiştik! - Spor
13:14   Büyükşehir'in gençleri Türkiye şampiyonu - Spor
13:12   Fenerbahçe taraftarından Obradovic'e destek - Spor
12:56   Çağlar Söyüncü'ye nazar değdi! Büyük talihsizlik - Spor
12:38   Fenerbahçe'ye derbi öncesi Garry Rodrigues'ten kötü haber - Spor
12:20   Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e çok konuşulacak sözler! - Spor
09:33   Kartal'da amatör maçta taraftarlar telleri kırıp birbirine girdi - Spor
23:22   Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Spor
22.12.2019 13:32:58