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Pınar karşıyaka zirveden inmiyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yeniden takımın başına geçirdikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Pınar Karşıyaka, zirvede başladığı sezonda liderlik koltuğundan inmedi.

14.10.2019 12:56Pınar karşıyaka zirveden inmiyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yeniden takımın başına geçirdikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Pınar Karşıyaka, zirvede başladığı sezonda liderlik koltuğundan inmedi. Ligin ilk haftasında Teksüt Bandırma Basketbol'u deplasmanda 32 sayı farkla yenerek zirveye kurulan Kaf-Kaf, 3 haftadır liderliği bırakmadı. Ligde evindeki ilk maçta Arel Üniversitesi Büyükçekmece engelini rahat geçen Karşıyaka, dün de deplasmanda sezona 2'de 2'yle iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor'u 85-77 mağlup etti. Süper Lig'de Fenerbahçe Beko'yla birlikte 3'te 3 yapan tek takım olan, lig ve Avrupa'da çıktığı 5 maçı da kazanan Karşıyaka, 19 Ekim Cumartesi günü Sigortam.net İTÜ BB'yi konuk ederek koltuğu korumaya çalışacak.

Kendi döneminde ligde şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayıp, görevden ayrıldıktan sonra 3 yıl Play-Off yüzü görmeyen Karşıyaka'yı döner dönmez zirveye taşıyan Ufuk Sarıca, Bursa'da değerli ve anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Özellikle yeni takımlar için Bursa deplasmanlarını kazanmanın zor olacağını belirten Sarıca, "Oyuncularım karakter koydular. Yepyeni bir takım olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sonuçta 3 haftada 2 önemli deplasman galibiyetiyle yola devam ediyoruz. Bizim için ileride çok değerli olabilecek bir galibiyet aldık. Şimdi, hafta sonu kendi taraftarımız önünde oynayacağımız karşılaşmayı yeniden heyecanla bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



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Kaynak: DHA

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