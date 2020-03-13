Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi.
13.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:06
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın İstanbul 'da ameliyat edildiği bildirildi.
Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.
Öte yandan ligde yarın Galatasaray Doğa Sigorta'ya konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında bugün hava yolu yerine kara yolunu kullanarak İstanbul'a gideceği öğrenildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın İstanbul 'da ameliyat edildiği bildirildi.
Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.
Öte yandan ligde yarın Galatasaray Doğa Sigorta'ya konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında bugün hava yolu yerine kara yolunu kullanarak İstanbul'a gideceği öğrenildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Pınar Karşıyaka, İstanbul, Spor
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