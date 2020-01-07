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Pınar Soykan'dan film gibi klip Türkiye'de bir ilk!

2020'nin ilk iddialı klibi Pınar Soykan'dan geldi. Ünlü sanatçı, "İkimiz Adına" yeni single'ına çok ses getirecek bir klip çekti.

07.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:31 Pınar Soykan'dan film gibi klip Türkiye'de bir ilk!

Tamamı asansörde çekilen klibin tanıtım görüntüleri sosyal medyada merak uyandırdı.

Müzik dünyasının en üretken isimlerinden Pınar Soykan, yeni yılı iddialı bir çalışmayla karşılıyor. Ünlü sanatçı, "İkimiz Adına" adlı yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Hande Ünsal ile Bade Derinöz'e, düzenlemesi ise Serkan Balkan'a ait çalışmaya sinema filmlerini aratmayacak kalitede bir klip çekildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Pınar Soykan'ın yeni klibiyle 'de bir ilke imza atıldı ve çekimlerin tamamı asansörde yapıldı. Yönetmenliğini Bilal Yalçın'ın üstlendiği klip, Ataşehir'deki My Newwork adlı binanın asansöründe çekildi. Birbirinden farklı hikayeler ve mesajların yer aldığı çalışma, 14 saatte tamamlandı.

7 OCAK'TA DİJİTAL PLATFORMLAR'DA ÇIKTI

Pınar Soykan'ın yeni imajıyla dikkat çektiği klibin tanıtım görüntüleri sosyal medyada büyük merak uyandırdı.Yayına giren şarkı ve kliple ilgili çok sayıda yorum yapıldı. "İkimiz Adına" 7 Ocak'ta Soykan Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Klip de aynı gün müzikseverlerle buluşacak.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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