Pınar Su, İhracat İle Büyümeyi Hedefliyor

Türkiye'den ihraç edilen su markaları içerisinde lider şirketlerden olan Pınar Su, Şubat ayında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood Fuarı'na katıldı. Türkiye su ihracatının yüzde 13,6'sını tek başına gerçekleştiren Pınar Su, hedef büyüterek Asya pazarına açılıyor. Türk suyunu 20 ülkeye satarak bu alanda lider konumuna gelen Pınar Su, şimdi de Çin ve Uzak Asya pazarlarına girecek.

Global trendleri ve Türkiye pazarındaki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Pınar Su Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, "2018 yılında toplam satışlarımızın %11'ini yurt dışı pazarlara gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl başta İngiltere, Almanya ve Avrupa ülkeleri ihracatımızın %78'lik bölümünü oluşturdu. 2018 yılında mevcut ve potansiyel pazarlar için geliştirdiğimiz Pınar Frii ve Pınar Limonata ürünlerimizin de ihracatına da başladık"dedi.

İHRACAT YÜZDE 48 BÜYÜDÜ

Pınar Su'yun yeni ürün geliştirme çalışmalarıyla yurt içi ve dışında pazar payını daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Koral Kalpaklıoğlu, "Ulusal düzeyde satış yapan büyük firmalar içerisinde %100 Türk sermayeli tek şirket olarak önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Sahip olduğumuz laboratuvar imkanlarıyla suyu, kaynaktan doluma üretimin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden geçirerek tüketicimize sunarken, 20 ülkeye de ihracat yapıyoruz. 2018 yılında Türkiye'nin toplam su ihracatının %13,6'sını gerçekleştirdik. İhracatımızı 56 bin tona, ihracat gelirlerimizi de 7,1 milyon ABD dolarına çıkarmayı başardık. İhracatımızda 2018 yılında %48 oranında büyüme sağladık. ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Çekya, Irak, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Katar, KKTC, Kosova, Kuveyt, Malta, Romanya, Singapur, Trinidad&Tobago, Ukrayna ve Yunanistan pazarlarına ihracat yaptık. 2019 yılında ise hedef pazarlarımız Çin ve diğer Uzak Asya ülkeleri olacak. Yeni pazarlara yönelik çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de aynı hızla devam edecek." dedi.

2019 yılında üretmeye başladığı katma değerli içecek ürün çeşitleriyle başta aktif olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada yeni pazarlara giriş yapmayı planlayan Pınar Su, bu sayede ihracat gelirlerini de artırmayı hedefliyor. Çin ve diğer Uzak Asya pazarlarına giriş hazırlığında olan Pınar Su, dünya çapındaki genişlemesine devam edecek.

Kaynak: Bültenler