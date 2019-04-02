Pınar Yanık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM AZİZİYE belediye başkan adayı olan Pınar Yanık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM AZİZİYE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Pınar Yanık isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM AZİZİYE adayı Pınar Yanık kimdir? BTP ERZURUM AZİZİYE adayı Pınar Yanık yüzde kaç oy aldı?

Pınar Yanık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM AZİZİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Pınar Yanık AZİZİYE ilçesinde % 1,61 oranında oy almıştır. AZİZİYE ilçesinde % 1,61 oranında oy olan Pınar Yanık adlı BTP adayı toplamda 514 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM AZİZİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.