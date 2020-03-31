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Pınarbaşı Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek

Pınarbaşı Belediyesi, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına gıda kolisi dağıttı.

31.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:16
Pınarbaşı Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek
Pınarbaşı Belediyesi, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına gıda kolisi dağıttı.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına içerisinde pastırma sucuk ve gıda maddeleri bulunan gıda kolisi hediye etti.
Uzunluoğlu, sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, "Pınarbaşı ilçemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Biz belediye olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Paketleri teslim alan sağlık çalışanları da Pınarbaşı Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından Uzunluoğlu'na teşekkür etti.
Teşekkür mesajında, "Saygıdeğer Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu, 'biz koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızı sadece alkışlamıyoruz' diyerek moral ve motivasyon olması amacıyla sağlık çalışanlarımıza jestte bulundu. Yaptıkları jest için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Menduh Uzunluoğlu, Güncel
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