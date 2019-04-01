01 Nisan 2019, 16:13
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Pınarbaşı'da Uzunluoğlu 7 Bin 415 Oy Aldı

Pınarbaşı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu 7 bin 415 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu 7 bin 415 oy aldı.

Pınarbaşı ilçesinde, seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlar şu şekilde:

Saadet Partisi Vacit Kip: 118

Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Kip: 46

Büyük Birlik Partisi Abdullah Yağmur: 646

CHP Deniz Yağan: 5529

MHP Memduh Uzunluoğlu: 7415

İYİ Parti Cuma Sağlam: 3714

Siyasi Partilerin Aldığı Oy;

Saadet Partisi: 173

Bağımsız Türkiye Partisi: 44

Türkiye Komünist Partisi: 75

Vatan Partisi: 64

Büyük Birlik Partisi: 602

CHP: 4682

MHP: 7585

İYİ Parti: 4134 - KAYSERİ belediye başkan adayı, Güncel
Kaynak: İHA