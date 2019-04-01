Pınarbaşı'da Uzunluoğlu 7 Bin 415 Oy Aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu 7 bin 415 oy aldı.<br><br>Pınarbaşı ilçesinde, seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlar şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi Vacit Kip: 118<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Kip: 46<br><br>Büyük Birlik Partisi Abdullah Yağmur: 646<br><br>CHP Deniz Yağan: 5529<br><br>MHP Memduh Uzunluoğlu: 7415<br><br>İYİ Parti Cuma Sağlam: 3714<br><br>Siyasi Partilerin Aldığı Oy;<br><br>Saadet Partisi: 173<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: 44<br><br>Türkiye Komünist Partisi: 75<br><br>Vatan Partisi: 64<br><br>Büyük Birlik Partisi: 602<br><br>CHP: 4682<br><br>MHP: 7585<br><br>İYİ Parti: 4134 - KAYSERİ