Pınarbaşı'daki Silahlı Çatışma Davası'nda Savcı Mütalaasını Verdi

Kayseri
'nin Pınarbaşı ilçesinde yıllardır kan davalı olan iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili davada 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, 4 tutuklu sanığın 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.
Akraba olan iki grup arasında 2011 yılında 25 dönüm tahıl tarlasının yanması sonucunda çıkan kavga
nedeniyle husumet oluşmuştu. Yıllardır süren husumet nedeniyle iki gruptan da 7 yıl içerisinde ölenler ve yaralananlar oldu. Kan davasına dönen husumet sonrası son olayda ise 5 Mart'ta Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi Tahtalı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Recep Ç., Tekin Ç., Metin Ç., Alican Ç. ve Ferdi Ç.'nin aralarında daha önce husumet bulunan Mehmet Ç., Cengiz Ç., İsmet Ç. ve Abdurrahman Ç. ile Saim Ç.'nin bulunduğu araca pompalı tüfek ve tabanca ile ateş etti. Meydana gelen saldırıda yaralananlar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
ekipleri, olay sonrasında yaptığı çalışmalar neticesinde zanlılar mahalle muhtarı Recep Ç., Tekin Ç., Metin Ç., Alican Ç. ve Ferdi Ç. tutuklandı. Mahalle muhtarı Recep Ç.(53) 24 Ekim
'de görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Tekin Ç.(52), Metin Ç.(28), Alican Ç.(23) ve Ferdi Ç.(23) ile tutuksuz sanık mahalle muhtarı Recep Ç.(53) ve mağdur şikayetçiler ile avukatlar hazır bulundu.
Mağdur tarafın avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebini mahkeme heyeti reddetti.
Duruşma savcısı verdiği mütalaada tutuklu sanıklar Tekin Ç.(52), Metin Ç.(28), Alican Ç.(23) ve Ferdi Ç.(23)'nin 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık mahalle muhtarı Recep Ç.(53)'nin ise üzerine atılı aynı suçlardan beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı ertelerken, tutuklu 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ
Kayseri
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:19