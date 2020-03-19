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Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Metruk Bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi'nde güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

19.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:23
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Metruk Bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki metruk binaları tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden binayı, iş makinesi ile yıktı. Yıkım çalışmasına tanık olan mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlike oluşturan, kimi zaman da madde bağımlılarının uğrak yeri olan binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

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