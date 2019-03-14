Pınarbaşı Mesire Alanı Düzenlenerek Hizmete Sunulacak

Seydişehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Pınarbaşı Mesire Alanı, piknik yapmak ve dinlenmek isteyenler için modern kamelya ve yeşil alanlarıyla hizmete açılacak.

Kent estetiğine uygun bir şekilde çevre düzenlemesi yapılacağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "halkın ilgisini çeken Pınarbaşı mesire alanımızı bu yıl vatandaşların kullanımına hazır hale getireceğiz. Hemşehrilerimiz özellikle hafta sonları bu alanda vakit geçirmeye başlayacak. Bitkisel peyzaj alanları, modern kent mobilyaları ve havuzların bakımının da yapıldığı, tamirat işlerinin bitirildiği alanda, minik ziyaretçiler için de çocuk oyun grupları yenilenecek. Tüm vatandaşlarımızı Pınarbaşı Mesire alanımızda aileleriyle, sevdikleriyle vakit geçirmeye, piknik yapmaya davet edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler