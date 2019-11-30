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Pınarbaşı'nda Afganistan uyruklu 2 kişi traktör kasasında zehirlendi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tüplü ocaktan sızan gazdan zehirlenen Afganistan uyruklu 2 kişiden biri öldü.

30.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:32Pınarbaşı'nda Afganistan uyruklu 2 kişi traktör kasasında zehirlendi
'nin Pınarbaşı ilçesinde, tüplü ocaktan sızan gazdan zehirlenen uyruklu 2 kişiden biri öldü.
Alınan bilgiye göre, Kaynar Mahallesi Beserek mevkisinde arazideki saman balyalarını toplama işinde çalışan Afganistan uyruklu 2 kişi, geceyi geçirdikleri kapalı traktör kasasında sabah hareketsiz yatarken bulundu.
Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 2 işçiden birinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Baygın haldeki diğer işçi, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerin, ısınmak için yaktıkları tüplü ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi.

Afganistan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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