Pınarbaşı'ndan Kandil Mesajı

Şanlıurfa
'nın Birecik
Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı
, Mevlid Kandili
dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hazreti Muhammed
'in doğumunun insanlık tarihinin en şerefli olayı olduğunu belirtti.
Şanlıurfa'nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Pınarbaşı mesajında, Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğumuyla birlikte, insanlığın önünde aydınlık bir dönemin açıldığını belirterek, "Mevlid kandilini, peygamber efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile olarak görmeliyiz. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Peygamber efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en şerefli olayıdır. Mevlid kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Mevlid kandili Hazreti peygamberin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme günüdür. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini, tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum" sözlerine yer verdi. - ŞANLIURFA
Faruk Pınarbaşı,Birecik,Şanlıurfa,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:05