Pınarhisar Koah Konusunda Bilinçleniyor

23 Kasım 2018 Cuma 09:21



23 Kasım 2018 Cuma 09:21

Önemli bir akciğer hastalığı olan KOAH Farkındalık Günü dolayısıyla Kırklareli Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Pınarhisar Devlet Hastanesi tarafından vatandaşlara yönelik bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirildi."Havamızı Koruyalım, KOAH'sız Yaşayalım" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Pınarhisar Devlet Hastanesi tarafından vatandaşlara nefes testi yapıldı.Hava kirliliğinin hastalığı etkileyen en önemli faktörlerden biri olması nedeniyle Pınarhisar Devlet Hastanesi tarafından KOAH hastaları adına hastane başhekimi Dr. Aylin Can, AK Parti Pınarhisar İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu, hastane çalışanları ve kurum müdürlerinin katılımıyla Ataköy'de ağaç dikimi gerçekleştirildi.Pınarhisar Orman Bölge Şefliğinin desteğiyle bölgede 50 adet fidan toprakla buluşturuldu. Aynı gün içerisinde Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Pınarhisar Devlet Hastanesinin ortak çalışmaları ile vatandaşlara nefes testi de yapıldı. Ayrıca hastanenin poliklinik katında stant oluşturularak gün boyu bilgilendirme çalışması da yapıldı. - KIRKLARELİ