Pinokyo Filmi

Ünlü İtalyan yazar Carlo Collodi'nin aynı adlı eserinden bir kez daha beyaz perdeye uyarlanan film
in yönetmenliğini Matteo Garrone yaparken senaryosunda ise yönetmen Garrone ile birlikte Massimo Ceccherini'nin imzaları var. Pinokyo'yu Federico Ielapi'nin, Geppetto'yu Roberto Benigni'nin canlandırdığı film
in diğer rollerinde Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini ve Maribe Vacth yer alıyor. Yönetmen :
Matteo GarroneSenaryo:
Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Carlo CollodiOyuncular:
Federico Ielapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Gigi Proietti, Alida Baldari Calabria, Alessio Di Domenicantonio, Maria Pia Timo, Davide Marotta, Paolo Graziosi, Massimiliano Gallo, Gianfranco Gallo, Teco Celio, Enzo Vetrano, Nino Scardina, Maurizio Lombardi, Guillaume Delaunay, Giuliano del Taglia, Domenico Centamore, Gigio Morra, Mauro Bucci, Sergio Forconi, Luisa Ragusa, Massimo Viafora, Claudio Gaetani, Giovanni Iovino, Betty La Padula, Aldo Marinucci, Ciro Petrone Filmin Türü:
FantastikOrijinal Adı:
PinocchioYapımcı Firma:
Fabula FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İtalya, Fransa, İngiltereOrijinal Dili:
İtalyancaFilmin Süresi:
125 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
27.03.2020 Pinokyo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.