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Pinokyo Filmi

Pinokyo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Pinokyo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:58Pinokyo Filmi
Ünlü İtalyan yazar Carlo Collodi'nin aynı adlı eserinden bir kez daha beyaz perdeye uyarlanan film in yönetmenliğini Matteo Garrone yaparken senaryosunda ise yönetmen Garrone ile birlikte Massimo Ceccherini'nin imzaları var. Pinokyo'yu Federico Ielapi'nin, Geppetto'yu Roberto Benigni'nin canlandırdığı film in diğer rollerinde Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini ve Maribe Vacth yer alıyor.


: Matteo Garrone
Senaryo: Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Carlo Collodi
Oyuncular: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Gigi Proietti, Alida Baldari Calabria, Alessio Di Domenicantonio, Maria Pia Timo, Davide Marotta, Paolo Graziosi, Massimiliano Gallo, Gianfranco Gallo, Teco Celio, Enzo Vetrano, Nino Scardina, Maurizio Lombardi, Guillaume Delaunay, Giuliano del Taglia, Domenico Centamore, Gigio Morra, Mauro Bucci, Sergio Forconi, Luisa Ragusa, Massimo Viafora, Claudio Gaetani, Giovanni Iovino, Betty La Padula, Aldo Marinucci, Ciro Petrone
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: Pinocchio
Yapımcı Firma: Fabula Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İtalya, Fransa, İngiltere
Orijinal Dili: İtalyanca
Filmin Süresi: 125 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 27.03.2020

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Matteo Garrone, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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