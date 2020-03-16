Pinokyo Filmi
Pinokyo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Pinokyo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
16.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:57
Pinocchio, yaşayan gerçek bir çocuk olmak isteyen bir kuklayı konu alıyor. 1930’lu yıllarda İtalya’da geçen film, endişe verici bir tarihi ana, faşizmin yükseldiği ve diktatör Benito Mussolini’nin ülkenin kontrolünü iyice eline aldığı döneme odaklanıyor. “Suyun Sesi” ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan Guillermo del Toro’nun yönetmen koltuğunda oturduğu film in senaryosunu yönetmen ile mini animasyon dizisi “Over the Garden Wall”u yazan Patrick McHale birlikte kaleme alıyor.
Yönetmen: Guillermo del Toro
Senaryo: Carlo Collodi, Guillermo del Toro, Gris Grimly, Patrick McHale, Matthew Robbins
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Pinocchio
Yapımcı Firma: Double Dare You (DDY)
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Fransa, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Double Dare You (DDY)
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Pinokyo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen: Guillermo del Toro
Senaryo: Carlo Collodi, Guillermo del Toro, Gris Grimly, Patrick McHale, Matthew Robbins
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Pinocchio
Yapımcı Firma: Double Dare You (DDY)
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Fransa, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Double Dare You (DDY)
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Pinokyo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Guillermo del Toro, Yönetmen, Sinema
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Haberler
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Haberler
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Haberler
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu