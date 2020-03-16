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Pinokyo Filmi

Pinokyo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Pinokyo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

16.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:57
Pinokyo Filmi
Pinocchio, yaşayan gerçek bir çocuk olmak isteyen bir kuklayı konu alıyor. 1930’lu yıllarda İtalya’da geçen film, endişe verici bir tarihi ana, faşizmin yükseldiği ve diktatör Benito Mussolini’nin ülkenin kontrolünü iyice eline aldığı döneme odaklanıyor.

“Suyun Sesi” ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan Guillermo del Toro’nun yönetmen koltuğunda oturduğu film in senaryosunu yönetmen ile mini animasyon dizisi “Over the Garden Wall”u yazan Patrick McHale birlikte kaleme alıyor.


Yönetmen: Guillermo del Toro
Senaryo: Carlo Collodi, Guillermo del Toro, Gris Grimly, Patrick McHale, Matthew Robbins
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Pinocchio
Yapımcı Firma: Double Dare You (DDY)
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Fransa, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Double Dare You (DDY)
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Guillermo del Toro, Yönetmen, Sinema

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