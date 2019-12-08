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Pinpon topunu takip etmekte zorlandılar

Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi.

08.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:34Pinpon topunu takip etmekte zorlandılar
Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi. Finalde erkeklerde Mehmet Zahit Yenilmez, kızlarda Zeynep Selin Özen şampiyon oldu.

Masa tenisi turnuvası final etabı, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki kapalı salonunda gerçekleştirildi. Her iki kategoride son 8'e kalan öğrenciler, çeyrek finalde birbirinden çekişmeli maçlarla finale ulaşmak için mücadele etti. Erkekler finalinde, geçen yılın şampiyonu Özel Başakşehir Çınar Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Zahit Yenilmez ile Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tahsin Soytürk karşılaştı. 2-1 sonuçlanan maçta mutlu sona ulaşan Mehmet Zahit Yenilmez bir kez daha şampiyon oldu.

Kıyasıya mücadele

Kızlar finalindeki maç da büyük heyecana sahne oldu. Bahçeşehir Fen Lisesi'nden Zeynep Selin Özen ile TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi'nden Ecem Yapıcı kozlarını paylaştı. Maçı kazanan Zeynep Selin Özen şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Talha Kamil Güneysu, kızlarda Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Lara Haymana turnuvayı üçüncülükle bitirdi. Dördüncüler ise Armağan Anadolu Lisesi'nden İbrahim Turgut ile Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Rüveyda Ayhan oldu.

"Turnuva her sene düzenlenmeli"

Turnuva sonunda şampiyonlar ve dereceye giren öğrenciler plaket ve madalyalarını aldı. Sporcular, Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası organizasyonundan memnun kaldıklarını söyledi, önümüzdeki yıllarda bu turnuvanın devam etmesi temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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