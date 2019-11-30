Haberler » Spor » Pique: Manchester'de çok serserilik yaptım - Spor

Pique: Manchester'de çok serserilik yaptım

Gerard Pique, Barcelona'nın "matchday" adlı belgeselinde Manchester United kariyerine ilişkin ilginç anılarını anlattı.

30.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:14

'nın tecrübeli savunma oyuncusu Pique, Barcelona'nın "matchday" isimli belgeselinde, Manu yıllarına ait ilginç anılarından bahsetti.

2004-2008 yılları arasında United forması terleten Pique, anılarına bir itiraf ile başladı:

"Manchester yıllarımda çok serserilik yaptım. Birçok kez karakola düştüm. Oralara çok girmesem daha iyi, gençtim o zamanlar. Pek aklım başımda değildi."

"BESLEDİĞİM TAVŞAN, EVİ DARMA DUMAN ETTİ"

Açıklamalarına eğlenceli bir anıyla devam eden Pique, Sir Alex Ferguson'dan kiraladığı evde başına gelenleri anlattı:

"Sir Alex'ten bir ev kiraladım. Tavşan besliyordum; o da evi darma duman etti. Tüm koltukları parçaladı. Evden ayrıldığımda Sir Alex beni aradı ve çok kızdı."

"KUMARHANEYE GİTTİK"

" 'den 2-3 gün önce takım oyuncularına özel bir parti düzenlendi. Muhteşemdi, harika bir ortam vardı. Tüm gün sürdü. Antrenmandan çıktık, arabalarımızı bırakıp otobüs kiraladık. Kumarhaneye gittik. Partiye devam ettik. Bir sonraki gün Sir Alex soyunma odasında bizi bekliyordu. Büyük azar işittik. Alüminyum bir sandayle vardı ve bacağıyla onu tekmeledi ancak ne yazık ki bacağını incitti. Topallamaya başladı. Bacağını mahvetmişti. O günden sonra Noel partisi yapmadılar."

Pique: Manchester'de çok serserilik yaptım

Manchester United, Manchester, Barcelona, Noel, Spor


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:24 Bakan Kasapoğlu'ndan müjde: 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'da yapılacak
17:23 Çavuşoğlu, Diplomatik Golf Turnuvasına katıldı
17:22 Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın
17:22 Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu
17:20 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 95 - Adana Basketbol: 86
17:13 Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:56 Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
16:06 Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek
16:05 Pique: Manchester'de çok serserilik yaptım
15:29 Galatasaray, Mehmet Manis'i gündemine aldı!
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
18:29 AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki
30.11.2019 17:25:43