Piramidin Tepesinde Cinsel İlişkiye Giren Adamdan İlginç Savunma!

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan tarihi Keops Piramidi'nin tepesine çıkan ve burada bir kadınla cinsel ilişkiye giren Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hvid hakkındaki tartışma devam ediyor. Mısırlı yetkililer kaçak yollarla piramidin tepesine çıkan ve burada cinsel ilişkiye girdikten sonra çektiği videoyu paylaşan Hvid, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"ŞİMDİLİK SİLİYORUM"

Instagram'da oldukça aktif olan Hvid, 8 Aralık'ta yüklediği videonun ardından işlerinin ters gitmeye başladığını söyledi. Mısır'da UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapıya zarar vermekten suçlu bulunma ihtimali olan Hvid, Instagram üzerinden kendisine son günlerde çok sayıda mesaj geldiğini söyledi. Hvid, "Son günlerde birçok basın mensubundan mesaj geldi, fotoğraflarımı kullanabilirsiniz. Ama son zamanlarda Instagram'daki fotoğraflarıma çok sayıda şikayet geliyor." dedi. Sosyal medya üzerinden yıllardır çıplak manken fotoğrafları paylaştığını ve bunların bazıları tarafından şikayet edildiğini söyleyen Hvid, "Yıllardır bu platformda çıplak sanat fotoğrafları paylaşıyorum ama bunlar son zamanlarda şikayet ediliyor. Bunları şimdilik siliyorum ve gelecekte bunların sansürlü versiyonunu kullanacağım." dedi.

"BİRÇOK MISIRLIDAN OLUMLU TEPKİ ALDIM"

Öte yandan Hvid, Danimarka'da yayımlanan bulvar gazetesi Rxtra Bladet'e açıklamasında "Her zaman Büyük Piramit'in zirvesine çıkma hayali kurdum. Bir süredir de burada çıplak fotoğraf çekme arzusu duyuyordum." dedi. Andreas Hvid, "Birçok insanın bunu öfkeyle karşılamasına üzüldüm. Ama birçok Mısırlıdan da olumlu tepkiler aldım." ifadelerini kullandı.