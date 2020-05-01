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Piraziz'de yalnız yaşayan 65 yaş üstü kişilere iftar menüsü ulaştırılıyor

Giresun'un Piraziz ilçesinde Kaymakamlık tarafından, yalnız yaşayan 65 yaş üstü kişilere iftar menüsü dağıtılıyor.

Piraziz'de yalnız yaşayan 65 yaş üstü kişilere iftar menüsü ulaştırılıyor
01.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:20
Giresun'un Piraziz ilçesinde Kaymakamlık tarafından, yalnız yaşayan 65 yaş üstü kişilere iftar menüsü dağıtılıyor.
Piraziz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışmalarıyla Piraziz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü'nce hazırlanan iftar menüleri vatandaşlara ulaştırılıyor.
İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, yaptığı açıklamada, günlük olarak hazırlanan sıcak yemeklerin hijyen kurallarına uygun şekilde özenle paketlenerek Vefa Sosyal Destek Gruplarına teslim edildiğini söyledi.
İftar yemeklerinin ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarına göre belirlenen ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara iftardan önce ulaştırıldığını aktaran Soysal, şunları kaydetti:
"İftar yemeği servisimiz kapsamında, Ramazan ayı boyunca her gün, ilçemiz sınırları içindeki 31 köy ve mahallemizde ikamet eden 75 ihtiyaç sahibi büyüğümüze sıcak yemek taşınıyor. Bu kapsamda İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, müftülük ve belediye personellerimiz ile muhtarlarımızdan oluşan gönüllü ordumuz vatandaşlarımızın haftanın 7 günü hizmetine koşuyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla ne kadar gurur duysak azdır."

Kaynak: AA

Etiketler: iftar menüsü, Giresun, Piraziz, Güncel, Haber

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