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Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı

Giresun'un coğrafi işaret tescili almış ürünleri arasında olan 'Piraziz Elması' için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elmanın yerel marketlerden sonra zincir marketlerin reyonlarında da yer aldığı belirtildi.

26.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:23 Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı
'un coğrafi işaret tescili almış ürünleri arasında olan ' Elması' için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elmanın yerel marketlerden sonra zincir marketlerin reyonlarında da yer aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altına alınan, Kaymakamlık, Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen bir çalışmayla üretimi desteklenen Piraziz Elması; ilçenin tanıtımına fayda sağlamakla beraber yöre ekonomisine de de katkı sağlamaktadır. Çiftçilerimizce, Piraziz Elmasının üretiminde organik tarımın gerekliliği olan çevre ile dost sağlıklı üretim yöntemleri tercih edilmektedir. Bu elma çeşidi yapısı gereği herhangi bir kimyasal mücadeleye gerek duyulmadan üretilmiştir. Piraziz Elması iki renklidir. Bir yanağı kırmızı diğer yanağı yeşil olup, kendine has kokusu, mayhoş tadı ve sulu olması ile diğer elma çeşitlerinden kolayca ayırt edilebilir. Giresun merkez, Bulancak ve Piraziz halk pazarlarında özellikle diyabet hastaları tarafından rağbet gören mahalli bir çeşittir. Ülkemizde gelişen ve değişen tüketici talebi son yıllarda doğal ve yerel ürünlere olan ilgiyi artırmıştır. Bu bakımdan Piraziz Elması, değişen tüketici taleplerinin meyve ihtiyacını karşılar düzeydedir" denildi. - GİRESUN

Türk Patent Enstitüsü, Giresun, Piraziz, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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