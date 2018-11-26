Pirelli, Formula 1 Sözleşmesini 2023'e Kadar Uzattı.

CARMEDYA.COM – Pirelli, 2019 sezonu sonuna kadar geçerli mevcut sözleşmesinin yenilenmesiyle 2020'den 2023'e kadar dört yıl daha FIA – Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Küresel Lastik Ortağı olmaya devam edecek.Son yıllardaki başarılı iş birliğini ileriye taşıyan sözleşme kısa bir sürede sonuçlandırıldı. Sporun halen gerektirdiği tüm girişimler konusunda mutabakata varan Formula 1 Yönetimi (FOM) ve Pirelli, ayrıca 2021'de yürürlüğe girmesi beklenen 18 inç lastikleri de içeren yeni teknik düzenlemeler için de birlikte çalışma taahhütlerini teyit ettiler.Formula 1 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Chase Carey şunları söyledi:"Pirelli, 2011 yılından bu yana Formula 1® için önemli ve değerli bir iş ortağı olmaya devam ederken yenilikçi ve en ileri teknolojili kabiliyetler sunma konusundaki liderliğini de sürdürüyor. Premium bir marka ve motor sporlarının küresel lideri olan Pirelli ile süregelen iş birliğimiz, F1 ile motor sporlarının en iyisini ve ötesini buluşturma isteğimizi kanıtlıyor. Formula 1® için böylesine kritik önem taşıyan bir bileşenin uzun vadeli, istikrarlı geleceğini garanti eden bu anlaşmaya varmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."Jean Todt, FIA Başkanı ise şöyle konuştu:"Pirelli'nin bir dönem daha FIA – Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın resmi lastik tedarikçisi olmasından mutluluk duyuyorum. Bu sözleşme bize 2011'den bu yana edindiğimiz deneyimden yararlanma olanağı verecek. Lastik tedarikçisinin özellikle Formula 1'de ne kadar kritik ve zor bir rolü olduğunu biliyoruz."Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO'su Marco Tronchetti Provera da şu yorumda bulundu:"Pirelli ile Formula 1 iş birliğinin 2023 yılına kadar uzaması iyi bir haber. İlk Dünya Şampiyonası'nın koşulduğu 1950'de orada bulunan Pirelli, bu yeni sözleşmeyle yarışların modern çağında varlığını toplam 13 sezona uzatmış oluyor. Formula 1, motor sporlarının zirvesinde yer alıyor; dolayısıyla motor sporlarını en ileri teknolojik araştırma ve geliştirme laboratuvarı olarak tanımlayan Pirelli için elverişli bir ortam yaratıyor. Formula 1; en yüksek performans, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarını garanti eden ve dünyanın en arzu edilen prestij ve premium otomobillerinin donanımı olan Ultra Yüksek Performanslı yol lastiklerimizi sergilemek için de güzel bir vitrin sunuyor."The post Pirelli, Formula 1 sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. appeared first on Carmedya.