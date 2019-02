Pirelli'nin 2019 Formula 1 Lastikleri İle İlgili Yenilikler

Bu yıl Pirelli'nin Formula 1'deki dokuzuncu sezonu olacak.

ÜÇ RENK, BEŞ HAMUR

2019 sezonunda hafta sonunun en sert hamuru için beyaz, orta hamur için sarı ve en yumuşak hamur için kırmızı olmak üzere her yarışta sadece üç renk kullanılacak. Toplamda yıl boyu beş hamur sunulacak ve en serti 1 ile başlayıp en yumuşağı 5 numara olacak. Barcelona'daki sezon öncesi testlerde beş hamur da pistte yer alacağı için en sert (C1) ile en yumuşak (C5) hamurlar, test sırasında her zamanki çizgilerini taşımayacak. C2, C3 ve C4 hamurlar ise sırasıyla beyaz, sarı ve kırmızı renkleriyle klasik marka çizgilerine sahip olacak. Bu durum sadece testler için geçerli olacak ve Grand Prix hafta sonlarında, her yarışta sadece üç hamur kullanılacak.

TEST EDİLECEK PROTOTİPLER

Öte yandan, hiçbir işaret taşımayan bazı lastikler de olacak. Bu prototip lastikler, gelecek için olası geliştirmeleri değerlendirmek amacıyla yalnızca testler sırasında kullanılacak. 2020 için netleştirilmeye çalışılan özel bir test takvimi olacak ve tüm takımlar bu sezon bir dizi teste katılacak. Söz konusu takvim hakkında daha detaylı bilginin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

FARKLI SICAKLIKLAR VE BASINÇLAR

Bu yılın atılımlarından biri arkadaki lastik ısıtıcısı maksimum sıcaklığı 80 derece santigrada düşürürken öndeki lastik ısıtıcısılarının halen 100 derece santigrat olan sıcaklığı koruması oldu. Bu sayede ön lastiklerin ısınmasına yardımcı olunurken özellikle düşük ortam sıcaklıklarında tanelenme riskini azaltılıyor. Buna bağlı olarak arka lastiklerin başlangıç basınçları da düşürüldü.

DAHA İNCE SIRT

Geçen yıl, belirli yarışlarda yeni asfalt özelliğine sahip daha ince bir sırt kullanılmıştı. Aşırı ısınmayı önlemek için tasarlanan bu sırt, amacına başarıyla ulaştı. Sonuç olarak tüm 2019 lastikleri için sırtta benzer bir inceltme benimsendi. Dolayısıyla bu yıl lastik konstrüksiyonları her yarışta aynı olacak.

YENİ ORTA VE YAĞMUR LASTİKLERİ

Bu sene, önceki versiyonuna kıyasla daha geniş koşulları kapsayacak şekilde tasarlanan yeni bir orta lastik sunuluyor. Böylece, hem düz yarış lastikleri ve tam yağmur lastikleri arasında daha etkin bir geçiş noktası elde ediliyor, hem ıslak zeminde performans iyileştiriliyor. Tam yağmur lastiği de tümüyle yenilenerek suda kızaklamaya daha yüksek direnç ve yoğun yağmurda daha iyi sürüş kabiliyeti sunan bir profille tekrar tasarlandı.

YAĞMUR LASTİKLERİNİN YEDEĞİ OLMAYACAK

Geçen yıl, orta ve yağmur lastiklerinde biri daha yüksek diğeri daha düşük sıcaklıklara uygun olmak üzere özel işaretli iki paralel seri bulunuyordu. Bu sene, lastiklerin daha 'çok yönlü' olması sağlandığı için iki seriye gerek duyulmuyor. Yıl boyunca sadece bir orta lastik ve bir tam yağmur lastiği olacak.

Kaynak: Bültenler