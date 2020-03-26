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Pirelli Takvimi'ne koronavirüs engeli

Pirelli, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi (salgın) ile ilgili gelişmeler ışığında “2021 Pirelli Takvimi”ni iptal etme kararı aldığını duyurdu.

26.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:01
Pirelli Takvimi'ne koronavirüs engeli
Pirelli, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi (salgın) ile ilgili gelişmeler ışığında "2021 Pirelli Takvimi"ni iptal etme kararı aldığını duyurdu.



Şirketin şu ana dek katkıda bulunduğu diğer girişimlerle birlikte, "The Cal" projesi Koronavirüs pandemisi ile mücadele için yapılan çalışmalara 100,000 Euro bağışlayacak.

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO'su Marco Tronchetti Provera, "Pirelli Takvimi daha önce de 1967'de ve 1975-1983 arasında yayımlanmamıştı. Eşi görülmedik boyutlara ulaşan Covid-19 salgını bizi bir kere daha bu kararı vermek zorunda bıraktı. Doğru zaman geldiğinde bugün bizimle çalışan kişilerle birlikte projeye tekrar döneceğiz" yorumunda bulundu.

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Kaynak: Carmedya.com

Etiketler: Otomobil

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