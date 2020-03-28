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Pirelli Türkiye üretimi durdurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle Pirelli de üretime ara verdi.

28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:32
Pirelli Türkiye üretimi durdurdu
Koronavirüs salgını nedeniyle Pirelli de üretime ara verdi.



Hyundai Assan'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Pirelli Türkiye olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile ilgili gelişmeleri T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kuruluşların kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara paralel olarak çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde, 112 Nisan tarihleri arasında İzmit 'teki üretim operasyonlarımıza ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer yandan Pirelli'nin motor sporları programında global çapta kritik role sahip bulunan İzmit'teki üretim tesisimiz ve tüm iş birimlerimizde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Departmanımızın rehberliğinde gerekli önlem ve aksiyonları almış bulunmaktayız.

Bu önlemlere paralel olarak, Pirelli Türkiye Genel Merkez ve fabrikada üretim operasyonları dışındaki çalışanlarımızın uzaktan çalışması için gerekli hazırlık ve testler tamamlanarak, 18 Mart itibarıyla uzaktan çalışma sistemine geçildi.

Ayrıca, Pirelli Türkiye ve ülke genelindeki yetkili satıcılarımızla irtibat kurularak; müşterilerimizin taleplerini karşılayacak ürün stoklarımız yeterli şekilde güncellendi. Tedarik zincirimizin planlamaları için de süreci yakından izleyen özel ekipler kuruldu ve gerekli önlemler alındı.

Ülkemizin bu zorlu süreci tüm tedbirleri alarak en iyi şekilde atlatacağına yürekten inanıyor, sağlıklı günler diliyoruz.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kaynak: Carmedya.com



Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Pirelli, İzmit, Otomobil

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