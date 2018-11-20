Piremir'de 30 Yıllık Özlem Son Buluyor

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Piremir Mahallesi'nde yapımı devam eden ve bölgedeki önemli bir ihtiyaca yanıt verecek olan kapalı pazar yerinin inşaat alanındaki çalışmaları inceledi. İlçede yeni sosyal alanlar oluşturarak vatandaşların taleplerini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan, toplam 10 bin 516 metrekarelik alana sahip sosyal bir kompleksi daha ilçeye kazandırıyor. 339 pazar tezgahı bulunacak çok amaçlı kullanıma sahip olan kapalı pazar yeri, pazarın kurulmadığı günlerde ise 150 araçlık otopark alanı olarak hizmet verecek. Modern tesiste ayrıca sosyal tesis, kafeterya, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, bebek bakım odası, abdesthane ve mescit bulunacak.

'GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Yıldırım'da ilçe sakinlerinin yaşam standartlarını yükselten hizmetleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak hizmetlerimizi bir bir hayata geçirerek ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Göreve başladığımızda, Yıldırım'da 5 yılda 50 yıllık bir sıçrama gerçekleştireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada, Yıldırım'ın geleceği açısından çok önemli bir çalışma olan, şehrimizin 3'te 1'lik alanının imar düzeninin yeniden planlanmasını gerçekleştirdik. Doğru bir kentsel dönüşüm stratejisini uygulamaya koyduk. Mevlana Mahallemizde 815 konutu, 12 bin metrekare ticari alanı inşa ederek hemşehrilerimizin aynı bölgede yaşamalarına imkan tanıyan doğru bir projeyi tamamladık ve uzlaştığımız hak sahiplerimize teslim ediyoruz. İlçemizde 20'nin üzerinde mahalle konağı, 19 aile sağlığı merkezi inşa ettik. Yıldırımlı hemşehrilerimizin nefes alacağı, yeşille mavinin buluşma noktası Sular Vadisi Doğa Parkı'nın inşasını tamamladık ve önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Tüm bu çalışmaların yanında çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, engellilerimize dokunan hizmetlerle, Yıldırım'ı toplumun bütün kesimleriyle birlikte geleceğe taşıyoruz" dedi.

YAŞAYAN BİR KOMPLEKS

İlçede yürütülen hizmetlerde vatandaşların talepleri doğrultusunda pazar yerleri başta olmak üzere yeni sosyal alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Edebali, "Her kesimden insanımıza hitap eden projeleri hayata geçirirken, modern kapalı pazar yerlerini de hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ilçemize kazandırıyoruz. Piremir'de 10 bin metrekare kullanım alanına sahip olan büyük bir yaşam alanının inşasında sona yaklaştık. Bölge sakinlerimiz için kullanışsız ve elverişsiz olan, hem trafiği kilitleyen hem de hayatı felç eden mevcut pazar alanını yeni yerine taşıyarak, vatandaşlarımızın 30 yıldır özlemini çektiği modern kapalı pazar yerini Piremir'e kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın her günü yaşayan bir kompleks olacak modern kapalı pazar yerimizin inşaatını Ocak ayında tamamlayacağız. Sadece kapalı pazar yeri değil, kafeteryası, sosyal alanları, kadınlar için meslek kurs merkezi ve otoparkı olan bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Yarınların Yıldırım'ının bugünden çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Nitelikli, vizyon projelerimizle, insanlarımızla birlikte toplumsal dayanışmamızı da güçlü tutarak Yıldırım'ı geleceğe taşıyacağız. Bu merkezimizin şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.