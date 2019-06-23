23.06.2019 14:30
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Piri Mehmet Paşa'yı anma etkinliği

Piri Mehmet Paşa

Ramazanoğlu Beyliği'nin kurucusu Halil Bey'in oğlu olan ve o dönemde Halil Bey'in kentte başlattığı imar çalışmalarını en üst seviyeye taşıyan Adana Sancak Beyi Piri Mehmet Paşa'nın doğumunun 540. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Ramazanoğlu Beyliği'nin kurucusu Halil Bey'in oğlu olan ve o dönemde Halil Bey'in kentte başlattığı imar çalışmalarını en üst seviyeye taşıyan Adana Sancak Beyi Piri Mehmet Paşa 'nın doğumunun 540. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünce Ramazanoğlu Konağı'nda düzenlenen anma etkinliğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş 'ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, Ç.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar , Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz , Ç.Ü. İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gözde Ramazanoğlu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Prof. Dr. Gözde Ramazanoğlu, Ramazanoğlu Beyliği döneminde Adana Sancakbeyliği'nin yanı sıra Karaman , Şam ve Halep Beylerbeyliği görevlerinde bulunan Halil Bey'in oğlu Piri Mehmet Paşa'nın, ileri görüşlü saygın ve değerli bir devlet adamı olmasının yanı sıra şair ve hattat olduğunu ifade etti.

Ramazanoğlu konuşmasında, Piri Mehmet Paşa'nın, babası Halil Bey'in başlattığı Adana'daki imar ve iskan faaliyetlerini, Ulu Cami, Yağ Cami gibi bir çok eser ve vakıf çalışmalarıyla ileri bir seviyeye taşıdığını ve kentin o dönemde "Altın Çağını" yaşadığını kaydetti.

Vali Mahmut Demirtaş ise yaptığı konuşmada, tarih boyunca Adana'ya ve ülkeye hayırlı hizmetler yapan tüm değerli devlet adamlarını rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Osmanlı Devleti ve Adana tarihinin önemli oluşumlarından olan Ramazanoğlu Beyliği'nin Adana Sancak Beyi Piri Mehmet Paşa'yı anma töreni, Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerince hazırlanan ve Piri Mehmet Paşa'nın eserlerinden esinlenerek hazırlanan kıyafetlerin sergilenmesiyle son buldu. - ADANA
Kaynak: İHA
Mahmut Demirtaş , Adana , Mehmet Paşa , Güncel

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