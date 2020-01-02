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Pırıl pırıl bir Düzce için çalışıyorlar

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mesai mefhumu gözetmeksizin soğuk kış günlerinde de şehrin genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

02.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:58 Pırıl pırıl bir Düzce için çalışıyorlar
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mesai mefhumu gözetmeksizin soğuk kış günlerinde de şehrin genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri, küçük motorlu araçlar ve yaya gruplar olmak üzere iki koldan rutin temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Gün doğmadan başlayan temizlik çalışmaları kapsamında başta şehrin prestij noktası İstanbul Caddesi olmak üzere ortak kullanım alanlarında çevre temizliği yapılıyor. Süpürme ve yıkama şeklinde yapılan temizlik çalışmalarını büyük bir özveri ile yürüten ekipler, vatandaşlar güne başlamadan onların tertemiz cadde ve sokaklara uyanmalarını sağlıyor. Aynı şekilde Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezinde de temizlik yapan ekipler, özellikle semt pazarı kurulmasının ertesi gününde detaylı temizlik çalışması yaparak vatandaşların merkezi rahat bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. - DÜZCE

İstanbul Caddesi, Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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