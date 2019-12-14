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Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

Gözle görülemeyecek kadar küçük, ince yazı ve hat sanatı Gubari'nin Türkiye'de bilinen iki ustasından biri olan Ömer Faruk Tekin, gelincik kılı kullanarak iki aydan uzun bir çalışma sonucunda pirinç tanesine İhlas suresini yazdı.

14.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:11
Gözle görülemeyecek kadar küçük, ince yazı ve hat sanatı Gubari'nin 'de bilinen iki ustasından biri olan Ömer Faruk Tekin, gelincik kılı kullanarak iki aydan uzun bir çalışma sonucunda pirinç tanesine suresini yazdı.
Gubari hat sanatıyla, incir çekirdeklerinden yaptığı dünyanın en küçük 99 ve 33'lük tespihinin her tanesine "Allah" yazan ve incir çekirdeğine Türk bayrağı motifi yapan Tekin, bu kez de pirinç tanesine İhlas suresini yazdı.
Evindeki masasında sabırla tamamladığı çalışmasını cam fanusta muhafaza eden Tekin'in sadece mikroskopla görülebilen eseri, gelecek aylardan itibaren, Medine'de 4 yıl önce kurulan Kur'an-ı Kerim Müzesi'nde sergilenecek.
Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmuş bir tekke sanatı Gubari'nin asıl çıkış amacının, insana sabrın öğretilmesi olduğunu söyledi.
Yaklaşık 5 yıl önce deneme-yanılma yöntemiyle ilgilenmeye başladığı bu sanatta daha sonra ustalaştığını ifade eden Tekin, eserlere görsellik kazandırdığı için daha çok "talik" yazı stilini tercih ettiğini anlattı.
Pirinç tanesi ve incir çekirdeğine ayet, hadis veya dua yazılı 50 eser ürettiğini dile getiren Tekin, incir çekirdeğinden yaptığı dünyanın en küçük tespihlerinin Diyarbakır'da bir müzede sergilendiğini kaydetti.
Özel mürekkep hazırladı, gelincik kılıyla yazdı
Osmanlı döneminde 17'nci yüzyılda yaşamış hat sanatçısı Seyyid Kasım Gubari'nin 400 yıl önce pirinç tanesine İhlas suresini yazdığını belirten Tekin, bu çalışmanın ilham kaynağı olması ve Gubari hat sanatının gelecek nesillere aktarılması amacıyla pirinç tanesine besmele ve İhlas suresini yazdığını bildirdi.
Tekin, bu sanatın icrasında tilki bıyığı ve arı iğnesinin de kullanıldığını anlatarak, "Bu çalışmayı gelincik kılından bir fırçayla yaptım. Mürekkebin de normal bir hat sanatında olduğu gibi belli bir kıvamı yok. Çünkü çok mikro objelerin üzerine yazıyoruz." dedi.
Mürekkebin çok sıvı olması durumunda yazarken taştığını, çok katı olması halinde ise fırçanın ucundan akmadığını vurgulayan Tekin, şunları söyledi:
"İstediğimiz kıvamı vermek için 3-4 mürekkebi özel olarak karıştırıyoruz. Onu da belli bir kıvama getirip sanatı yapıyoruz. Fırçanın ucuna biraz mürekkep alarak bir deniz kabuğunun içine koyup karıştırarak kıvam elde ediyorum. Onu hemen eserin üzerine götürerek icra ediyorum. İhlas suresini pirinç üzerine yazmayı denerken mürekkep belki yüzden fazla taştı, tekrar yaptım. El melekelerinin hassaslaşması lazım. Nefes kontrolü bu sanatın olmazsa olmazı. En ufak nabız dengesinin bozukluğu, kontrolsüz nefes alışverişi eseri yok edebiliyor. Mikroskop ve göz kontrolü bu sanatın olmazsa olmazı."
Eserlerinde "Gubari" mahlasını kullandığını belirten Tekin, şunları kaydetti:
"Çalışmalarımı Keçiören Belediyesi Dutluk Konak Sanat Merkezi bünyesindeki 200 yıllık bir konakta yapıyorum. Eserlerim orada da sergileniyor. Aynı zamanda evde de mikroskop ve diğer malzemelerim var. Genellikle pirinç tanesini bir toplu iğnenin ucuna yerleştirerek cam fanusta muhafaza ediyorum. İhlas suresinin Medine'ye gitmesi dolayısıyla, Peygamber Efendimize bir tazim olarak cam fanusun içine mikro ölçülerde gül koydum."
Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

Türkiye, İhlas, Güncel

Kaynak: AA


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