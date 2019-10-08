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Pırlanta hırsızları İstanbul'da yakalandı

Antalya'da bir kuyumcudan yankesicilik yöntemiyle 60 bin TL değerinde pırlanta çalan Ürdün uyruklu 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

08.10.2019 13:42Pırlanta hırsızları İstanbul'da yakalandı
Antalya'da bir kuyumcudan yankesicilik yöntemiyle 60 bin TL değerinde pırlanta çalan Ürdün uyruklu 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Muratpaşa ilçesinde bir kuyumcu sayım yaptığı esnada 60 bin TL değerindeki pırlantalarda eksiklik görünce durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başvuru üzerine iş yerinin bir haftalık kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, pırlantayı Ürdün uyruklu T.O ve A.K.'nın çaldığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin iş yeri sahibini oyaladığı, diğerinin de el çabukluğuyla pırlantayı aldığı görüldü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde oldukları tespit edilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle yapılan ortak operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İstanbul, Antalya, Ürdün, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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