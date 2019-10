- Pırlanta Pirinç Festivali'nde at yarışları nefesleri kesti

- Pırlanta Pirinç Festivali'nde at yarışları nefesleri kestiVatandaşların yoğun katılımının olduğu yarışlarda en büyük ilgili ise yerli dört nala, rahvan baş koşuşu, Arap ve İngiliz atları koşuları gördü9 yaşında ata binerek şeref turu atan Gözde Kaya ayakta alkışlandıÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen at yarışları nefesleri kesti.Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen ve 150 atın katılımıyla gerçekleştirilen yarışlar dua ile başladı. Vatandaşların yoğun katılımının olduğu yarışlarda en büyük ilgiyi ise yerli dört nala, rahvan baş koşuşu, Arap ve İngiliz atları koşuları gördü.Rahvanın başkenti olan Osmancık'ta çok güzel yarışlar izlediklerini dile getiren Geleneksel Spor Dalları Federasyon Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, "Güzel müsabakalar oldu. Osmancık artık rahvanda tescillenerek başkenti oldu. Bizler federasyon olarak bundan sonra elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Burada en büyük etken belediye başkanımız Ahmet Gelgör'ün katkıları oldu. Belediye başkanımızın verdiği büyük katkılarla güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Bu yıl festivale güreş de katıldı. Güreş de festivale ayrı bir renk kattı. Güzel müsabakalar izledik. Yarışların gerçekleşmesinde katkıda bulunan başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Atların Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise, "Zaferler hep nal sesleri ile gelmiştir. Biz de şanlı ecdadımızın yadigarı olan ata sporumuzu yaşatmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Federasyonumuza, yarışmacılarımıza, Osmancık halkına çok teşekkür ediyorum. At yarışları devam edecek. Federasyonumuzla birlikte daha güzel organizasyonlara imza atacağız" dedi.At yarışlarına Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden katılan 8 yaşındaki Gözde Kaya damga vurdu. Atıyla birlikte elindeki Türk bayrağıyla yarış alanında şeref turu atan Kaya, ayakta alkışlandı.Atları çok sevdiğini dile getiren Kaya, "8 yaşında at binmeye başladım. Atları çok seviyorum. At sporunu çok seviyorum. At yarışlarını da seviyorum. Büyüyünce veteriner olacağım" şeklinde konuştu.Babasının at yarışları meraklısı olduğunu dile getiren 70 yaşındaki Satı Kıraç ise, "Her at yarışına gelirim ben. At yarışlarını seviyorum. Evimizde atımız var. Kardeşimin atları var" diye konuştu.Yarışları Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman ve çok sayıda vatandaş izledi.Yarışlar sonunda oluşan sonuçlar ise şöyle:Yerli dört nala1. Barış Bıyık2. Engin Tezdoğan3. Tolga KüçükRahvan baş koşusu1. Polat Yahya2. Özkan Çelik3. İsa İleriArap atı koşusu1. ve 2. Serdar Özçulha3. Abddullah Kırcıİngiliz atı koşusu1. Serdar Özçulha ve Oğuz Irmak2. Davut Pehlivanoğlu ve Celil Tüysüz3. Davut Pehlivanoğlu ve Osman Sever