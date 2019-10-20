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Piserro Kahramanmaraşspor: 1-2

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Gökhan Coşar, İsmail Taygun TasalıBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet, Onur, Yiğitcan, Ahmet Burak Solakel (Dk.74 Hebat), Murat, Kadir Bekmezci, Serdar, Fırat (Dk.

20.10.2019 16:52Piserro Kahramanmaraşspor: 1-2

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Gökhan Coşar, İsmail Taygun Tasalı

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet, Onur, Yiğitcan, Ahmet Burak Solakel (Dk.74 Hebat), Murat, Kadir Bekmezci, Serdar, Fırat (Dk.65 Cengizhan), Murathan, Kadir Taşoğlu, Cihan

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Hüseyin, Nuri, İsmail, Haluk, Fatih (Dk.71 Mesut), Cerem, Fatih, Gökhan (Dk.46 Abdullah), Rıdvan, Recep (Dk.56 Yasin)

GOLLER: Dk.13 Yiğitcan (Birevim Elazığspor ), Dk.85 (P) Haluk, Dk.90 Cerem (Piserro Kahramanmaraşspor )

SARI KARTLAR: Serdar, Kadir Taşoğlu,Cengizhan  (Birevim Elazığspor), Hüseyin, Cerem (Piserro Kahramanmaraşspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9'uncu hafta maçında Birevim Elazığspor, sahasında Piserro Kahramanmaraşspor'a 2-1 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Kadir Taşoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kurtardı.

13'üncü dakikada sağ kanattan Kadir Bekmezci'nin kulladığı korner atışında, ceza sahası içinde bulunan Yiğitcan topa dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0

35'inci dakikada kullanılan serbest vuruşu Gökhan, direkt kaleye vurdu.Meşin yuvarlağı Ahmet kurtardı.

85'inci dakikada Talha ceza sahası içinde savunmanın yaptığı müdahale sonucu düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Haluk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.1-1

90'ıncı dakika da Cerem'in, ceza sahası dışında şutu, ağlara gitti.1-2

Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığspor kendi sahasında Kahramanmaraşspor'a 2-1 mağlup oldu.


- Elazığ

Kahramanmaraşspor, Kadir Bekmezci, Mustafa Hakan, Elazığspor, Spor

Kaynak: DHA

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