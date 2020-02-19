Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Onur Bingöl, Çağlar Mehmet Uludağ, Cengizhan Öztürk

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hüseyin Cihan, Nuri, Haluk, Fatih Kamacı (Dk.74 Hüseyin Yılmaz), Gökhan, Hakkı (Dk.60 Cerem Talha), Fatih Çiplak (Dk.85 Caner), Rıdvan, Muhammed Enes, Recep Türköz

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail - Recep Yılmaz, Özgür, İlyas, Metincan (Dk.90 Birkan), Berkay (Dk.68 Yusuf), Faruk, Özgür, Alican, Ömer (Dk.80 Oğuzhan), Hakan

GOLLER: Dk. 57 Özgür, Dk. 90 Metincan (GMG Kastamonuspor

SARI KARTLAR: Muhammed Enes, Fatih (Piserro Kahramanmaraşspor ) - Oğuzhan (GMG Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 23'üncü haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu.

57'nci dakikada GMG Kastamonuspor'dan Özgür, korner atışında topu kaleye gönderdi: 0-1

90'ıncı dakikada konuk ekip serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Metican'ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmada, başka gol olmadı ve mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

- Kahramanmaraş