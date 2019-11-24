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Piserro Kahramanmaraşspor için "50'nci yılda 46 bin forma satışı" kampanyası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Piserro Kahramanmaraşspor için başlatılan "50'nci yılda 46 bin forma satışı" kampanyasına destek amacıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katılımıyla gece düzenlendi.

24.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:27
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Piserro için başlatılan "50'nci yılda 46 bin forma satışı" kampanyasına destek amacıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katılımıyla gece düzenlendi.
Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraşspor'a destek için bir araya geldiklerini söyledi.
Kahramanmaraşspor'u kıymetli yapan tek bir şeyin ismi olduğuna dikkati çeken Ünal, "Kahramanmaraş, Kahramanmaraşspor'u kıymetli yapmaktadır. Bugün belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle burada olmamızın sebebi aşık olduğumuz, sevdalı olduğumuz Kahramanmaraş'tır. Bunun da böyle bilinmesi gerekiyor. Bu desteğimizi Kahramanmaraşspor Kulübü Derneğimize yapacağız. Nihai hedefimiz de kulübü dernekleştirerek Kahramanmaraş'ın kulübü haline getirmektir." diye konuştu.
Ünal, zor şartlarda kulübü teslim alan Başkan Fatih Ceyhan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Vali Vahdettin Özkan'ın da konuşma yaptığı gecede Aksu Televizyonu'ndaki canlı yayın aracılığıyla farklı illerden vatandaşlar forma bağışında bulundu.
Ünal'ın bin forma sözü vererek başlayan gecede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da canlı yayında bin forma alacağını belirtti.
Ünal'ın iş insanlarıyla görüşmesinin ardından forma satışı, yaklaşık bir saatte hedeflenen 46 bin adedi geçerek 80 bine ulaştı.
AK Parti ve CHP milletvekilleri ile belediye başkanlarının da forma alma sözü verdiği kampanyaya muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Türkiye Geleneksel Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur da destek oldu.
Piserro Kahramanmaraşspor için

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Mahir Ünal, AK Parti, Spor

Kaynak: AA


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