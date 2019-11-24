Piserro Kahramanmaraşspor - Kardemir Karabükspor: 1-0

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Şengül, Kenan Özcan
PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Burak Can, Fatih Kamacı (Dk.84 Hüseyin Cihan), Cerem Talha, Fatih Çiplak, Yusuf Emre, Haluk (Dk.80 Emrullah), Gökhan Payal, Gökhan Çırak (Dk. 65 Yasin), Rıdvan
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay - Arda, Sezer, Toykan, Fatih, Doğukan Sabih, Emre, Ömer Faruk (Dk. 88 Abdullah), Barbaros (Dk. 65 Eren), Berk (Dk. 77 Furkan), Batuhan
GOLLER: Dk. 28 Cerem Talha (Piserro Kahramanmaraşspor
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SARI KARTLAR: Fatih Çiplak (Piserro Kahramanmaraşspor) - Batuhan (Kardemir Karabükspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 14'üncü haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.
28'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Cerem Talha, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza sahasında topu kalenin sol köşesine gönderdi: 1-0
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- Kahramanmaraş