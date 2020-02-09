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Piserro Kahramanmaraşspor-Van Spor Futbol Kulübü: 1-0

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Mutlu Çiğdem, Turhan AkbaşPISERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Gökhan, Fatih Çiplak, Rıdvan, Hüseyin Cihan, Fatih Kamacı, Recep (Dk.90 Bayram), Muhammet, Hakkı (Dk.78 Caner), Haluk (Dk.87 Hüseyin), Nuri Melih MursalVAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Salih, Şerif (Dk.

09.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:39Piserro Kahramanmaraşspor-Van Spor Futbol Kulübü: 1-0

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER:   Süleyman Soyutürk, Mutlu Çiğdem, Turhan Akbaş

PISERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Gökhan, Fatih Çiplak, Rıdvan, Hüseyin Cihan, Fatih Kamacı, Recep (Dk.90 Bayram), Muhammet, Hakkı (Dk.78 Caner), Haluk (Dk.87 Hüseyin), Nuri Melih Mursal

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Salih, Şerif (Dk.71 Tunç), Barış Gök (Dk.56 Samet), Cenk, Nuri Terliksiz, Oktay, Barış Sağır, Serdar, Mehmet Sıddık, Enes (Dk.82 Mehmet Alaeddinoğlu), Batuhan

GOL:  Dk.73 Haluk (Piserro )

SARI KARTLAR: Hüseyin (Piserro Kahramanmaraşspor) - Mehmet Sıddık, Serdar, Tunç ( Kulübü)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 22'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Van Spor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

73'üncü dakikada yakaladığı ani atakta rakip kaleye hızla çıkan Piserro Kahramanmaraşspor'da Haluk, sağ kanattan yapılan ortada meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ÇIĞ ALTINDA KALANLARI UNUTMADILAR

Öte yandan her iki takımda sahaya Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle çete kıyafeti giymiş çocuklarla çıktı. Ayrıca ev sahibi takım Piserro Kahramanmaraşsporlu futbolcular, "Milletimizin başı sağolsun! Seninleyiz Van", Van Spor Futbol Kulübü futbolcuları ise "Yüreğimiz çığ altında Bahçesaray" yazılı pankartı taşıdı.



Kahramanmaraşspor, Fatih Çiplak, Futbol, Van, Spor

Kaynak: DHA

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