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Pişiriciler Filmi

Pişiriciler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Pişiriciler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59Pişiriciler Filmi
Ute von Münchow-Pohl'un yönettiği menşeli animasyon yapımın senaryosunu Jan Strathmann kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Jella Haase, Louis Hofmann, Seidel, Detlef Bierstedt ve Elke Heidenreich gibi sanatçılar görev alıyor.


Yönetmen: Ute von Münchow-Pohl
Senaryo: Jan Strathmann
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Vizyon Tarihi: 03.07.2020

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 18:03:49