Pişiriciler Filmi

Ute von Münchow-Pohl'un yönettiği Almanya
menşeli animasyon yapımın senaryosunu Jan Strathmann kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Jella Haase, Louis Hofmann, Leon
Seidel, Detlef Bierstedt ve Elke Heidenreich gibi sanatçılar görev alıyor.Yönetmen:
Ute von Münchow-PohlSenaryo:
Jan StrathmannFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Die Heinzels - Rückkehr der HeinzelmännchenYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
AlmanyaOrijinal Dili:
AlmancaVizyon Tarihi:
03.07.2020 Pişiriciler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.