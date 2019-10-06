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Pişkin hırsız sadaka kutusunu böyle çaldı

Pişkin hırsız sadaka kutusunu böyle çaldı Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdıYALOVA Yalova'da bulunan Fatih Ekmek Fırını'na gelen hırsız fırın çalışanını oyalayarak sadaka kurusunu çalıp kaçtı.

06.10.2019 11:14
Pişkin hırsız sadaka kutusunu böyle çaldı
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
YALOVA Yalova'da bulunan Fatih Ekmek Fırını'na gelen hırsız fırın çalışanını oyalayarak sadaka kurusunu çalıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Yalova ilginç bir hırsızlık olayına ev sahipliği yaptı. Yalova'nın Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Ekmek Fırını'na gece geç saatlerde gelen bir şahıs, fırın çalışanından sandviç ekmeği istedi. Çalışanın siparişi getirmek üzere bir an kasanın başından ayrılmasını fırsat bilen şahıs tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu çalıp koşarak işyerinden kaçtı. Olay anı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Konuyla ilgili açıklama yapan fırın çalışanı, Yakup Karagöz, "Ekmek, yumurta, su ya da başka bir şey çalsaydı hiç umursamazdık. Ekmek istese onu da istediği kadar verirdik. Ama yetim, fakir ve fukara için toplanan sadakaları çalmasını affetmeyeceğiz" dedi.
Yalova Polisi ise fırından sadaka kutusunu çalarak kaçan şahsın güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.
Pişkin hırsız sadaka kutusunu böyle çaldı

Yalova, Yerel

Kaynak: İHA

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