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Pist Şampiyonası İzmir'e Taşınıyor

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek.

03.10.2019 18:21Pist Şampiyonası İzmir'e Taşınıyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından, 2140 metre uzunluğunda yepyeni bir pist haline dönüşen bu organizasyonla açılışını yapmış olacak.

Maxide 4, Superde 5, Super Production'da da 19 olmak üzere toplam 28 sporcunun mücadele edeceği hafta sonu, 05 Ekim Cumartesi günü 13:00-16:30 arasındaki antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 06 Ekim Pazar günü ise saat 11:00'den itibaren süper, maxi ve super production gruplarında ikişer yarış koşulacak. Yarış aralarında yapılacak olan Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek organizasyon, ücretsiz olarak izlenebilecek.


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Kaynak: Bültenler

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